رحلة تطوير المناهج "مستمرة" في فترة السيسي الثالثة|تدريس مقررات الإعدادية الجديدة من العام المقبل.. وتغييرات جذرية في الثانوية العامة "على الأبواب"

بدأت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، رحلة تطوير المناهج التعليمية لطلاب المدارس ، بهدف تحسين جودة التعليم وتطبيق نظام جديد قائم على الفهم وليس الحفظ .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد تفاصيل رحلة تطوير المناهج التعليمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي من المقرر أن يتم استكمالها في الفترة الرئاسية الثالثة.

حيث كانت قد بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،رحلة تطوير المناهج التعليمية بتطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وفق المعايير الدولية.

فخلال عام 2018/2019 ، تم إعداد أطر مناهج مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي،بعدد(7) أطر ، وتم تطوير كتب الصفوف KG1، KG2، والصف الأول الابتدائي، بعدد (61) كتابًا ، وتم ربط الكتب الدراسية بروابط بنك المعرفة المصري، استكمالا لمشروع ربط مناهج العلوم والرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2017/2018 ، ومراجعة أدلة ولى الأمر لكتب المنظومة الجديدة بعدد (30) دليلًا ، ومراجعة المواد الإلكترونية المقدمة من شركات: لونجمان وبريتانيكا ويوريكا، في مادة العلوم للصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، تمهيدًا لرفعها على منصات الوزارة.

وخلال عام 2019 / 2020 ، بلغ إجمالي الكتب الدراسية وأدلة المعلم المعدة والمطورة (49) كتابًا، حيث تم تطوير كتب الصف الثاني الابتدائي للفصلين الدراسيين للعام الدراسي 2019 / 2020، وذلك في ضوء إطار المناهج المطور ضمن مشروع نظام التعليم الجديد بعدد (37) كتابًا ، وتم تطوير كتب اللغة الإنجليزية للصفين الأول الإعدادي، والأول الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، لعدد (12)كتابًا ، وتم إعداد مصفوفة المدى والتتابع لجميع المواد التعليمية للصف الثالث الابتدائي، وفق الإطار الجديد للمناهج، ومعايير ومؤشرات مناهج الصفوف من الرابع الى السادس الابتدائي، لجميع التخصصات، بعدد (14) مصفوفة ، وتم مراجعة كتب المواد الدراسية القائمة ، والمطورة من العام الماضي للمستويين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لعدد (59) كتابا ودليلا ، كما تم مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية لعدد (700) عنصر تعليمي رقمي ، ومراجعة أدلة ولي الأمر للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي لعدد(40) دليلا ، وتم تعديل نواتج التعلم الخاصة بأنشطة التوكاتسو ، وإعداد مقاييس تقدير لتقييم أنشطة التوكاتسو.

خلال عامي 2020 / 2021 ، و2021 / 2022 ، تم إعداد المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، لجميع المواد الدراسية متضمنة الكتب الدراسية وأدلة المعلم، في ضوء أطر مناهج الصف الرابع الابتدائي الذي تم إعداده وفق الإطار العام لنظام التعليم الجديد ، وتم إعداد دليل معلم التربية الرياضية والصحية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد ، كما تم إعداد دليل معلم التربية الفنية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد ، وتم الانتهاء من كتيبات التوعية بمخاطر الإدمان والتدخين للمرحلة الابتدائية ، وتطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي ، وتطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي ، وتمت مراجعة وتعديل الكتب الدراسية المطورة وأدلة المعلم،للفصل الدراسي الثاني، لجميع المواد الدراسية في مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول حتى الرابع من المرحلة الابتدائية،ضمن نظام التعليم الجديد.

كما تم إعداد إطار مناهج اللغات الأجنبية الثانية للصفوف من الأول الإعدادي للصف الثالث الثانوي، ضمن نظام التعليم الجديد ، ومراجعة كتاب الصف الرابع الابتدائيConnect plus (الصف الدراسي الثاني) بمدارس اللغات ، وتمت مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي (الفصل الدراسي الثاني) ، وتم إعداد الدليل الدراسي Study Guide لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية ، وتمت مواءمة كتب مناهج نظام التعليم الجديد للصف الرابع الابتدائي (إعاقة بصرية)، للفصل الدراسي الأول ، و تكييف أدلة المعلم لطلاب الدمج للصف الرابع الابتدائي (الصف الدراسي الثاني).

وتمت مراجعة المواد التعليمية لشركة بريتانيكا بشكل مستمر (مصادر التعلم على بنك المعرفة)، لمادتي العلوم والرياضيات بفروعها للمرحلة الثانوية ، ومراجعة المواد التعليمية (تعليم مجتمعي ابتدائي– علوم)المقدمة من شركة منتور(monitor).

خلال عام 22/23 ، تمت مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع التعليم الجديد، للفصل الدراسي الأول، لعدد 17 منهجًا ، وتم إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة (40%) ، وإعداد نسبة 40% من الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد ، وإعداد إطار عام التعليم المجتمعي بنسبة 10% ، وإعداد نسبة 75% من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد.

تضمين ريادة الأعمال في المناهج الجديدة

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار تطوير مناهج المرحلة الإبتدائية على تضمين ريادة الأعمال في المناهج الجديدة بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي داخل جميع المواد الدراسية.



استحداث نظام المشروعات البحثية في تقييمات طلاب المدارس

كما حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إدخال المشروعات البحثية بداية من الصف السادس الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى، وعمل البحث يتم من خلال مجموعة من الطلاب، عن المشروعات والتحديات التى تواجه الدولة وهذا يعد اجتياز وليس اختبار.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن المشروعات البحثية عليها 50 درجة لا تضاف للمجموع، ويشترط للنجاح في المشروعات البحثية حصول الطالب على 50% على الأقل من الدرجة .

تضمين لغة الإشارة في المناهج

كما تم تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الاخر بمرحلتي (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60% ، وموائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين في ضوء قدراتهم البصرية (8 مناهج) ، ومراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ- دليل المعلم) بنسبة 100%.

وتم إعداد المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق نظام التعليم الجديد، (فصل دراسي أول-فصل دراسي ثاني) عدد 34 منهج ، ومراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع (2.0). (فصل دراسي أول) عدد 17 منهج.

وتم إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية (7-9) وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 60% ، وإعداد الأطرالنوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 40% ، وموائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين بالمرحلة الابتدائية في ضوء قدراتهم البصرية،بعدد (25) منهجًا.

ماذا حدث في مناهج ذوي الإعاقة ؟

وتم تضمين مناهج ذوي الإعاقة بأشكالها المختلفة (غير المدمجين)، البصرية والسمعية، بما جاء بالإطار العام لمناهج ذوي الإعاقة، للصف الرابع الابتدائي،(الفصل الدراسي الأول)،بعدد (9) مناهج ، وإعداد الأطر لمناهج ذوي الإعاقة الفكرية للصفوف الرابع – الخامس – السادس بالمرحلة الابتدائية، لذوي الإعاقة الفكرية ، ومراجعة المواد التعليمية (الورقية – الرقمية) لذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال.

وتم إعداد عدد (2) دليل معلم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس الإعاقة البصرية، وهما: دليل مرحلة رياض الأطفال مكفوفين (المستويين)،ودليل مرحلة رياض الأطفال للمعاقين سمعيًا (المستويين).

خطة استكمال تطوير المناهج في فترة السيسي الثالثة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لبدء تدريس مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة المطورة على طلاب الصف الأول الإعدادي من العام الدراسي القادم 2024 / 2025

حيث تم وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والانتهاء من الوثائق النوعية لكل مادة والاهتمام بالبنية المعرفية للطلاب، ودمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية .

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد تطوير مناهج مرحلة الثانوية العامة ، حيث تعد حاليا لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج مرحلة الثانوية العامة ، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر .

وسيشمل تطوير مرحلة الثانوية العامة، تطوير المناهج، وآليات القبول في الجامعات، ونظم التقويم لتتاح للطالب أكثر من فرصة للامتحان والتقييم ، وسيتاح اختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، مع إمكانية حرية تغيير المسار، وتم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التي تمت في مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية.