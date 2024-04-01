انفجار في مقهى بمدينة فورونيج جنوب روسيا.. وأنباء عن عبوة ناسفة |فيديو

أفادت وسائل الإعلام الروسية بوقوع انفجار في مقهى في مدينة فورونيج جنوب روسيا اليوم الاثنين.

ووفقا لوكالة رويترز، تحطمت النوافذ ل "بيت الشاي الشرقي" في شارع لينين في لقطات نشرتها خدمة زفيزدا الإخبارية.

وقالت مجموعة ماش الإعلامية إن المقهى تعرض للهجوم في الساعات الأولى في وقت لم يكن أحد في المبنى.

ووصلت مجموعة من رجال الشرطة بالفعل إلى مكان الحادث.

نقلت وكالة أنباء ريا الحكومية عن الشرطة قولها إنهم يحققون بعد تقارير عن أضرار في المقهى.

ووفقا للاستنتاج الأولي للخبراء، فإنه تم تفجير عبوة ناسفة في المقهى.