تزوج وعاش بهوية شقيقه.. كيف اكتشف خداع أخيه وانتحاله شخصيته بالإسكندرية؟

على طريقة "سفاح الجيزة الذي عاش وارتكب جرائمه بشخصيات مختلفة.." انتحل الأخ شخصية شقيقه وتزوج مرتين بهوية مزورة.. وخدع الشقيق شقيقه وأوهمه أنه يحتاج إلي أوراقه لتقديمها لإحدي الجهات الخيرية لصرف مبالغ شهرية له، إلا أنه فوجئ بقيام المتهم باستخدام تلك الأوراق في استخراج بطاقة رقم قومي تحمل كافة بياناته والتعامل أمام الجهات الحكومية وتزوج بها وعاش بها لمدة عامين واكتشفت الواقعة حينما ذهب الشقيق المجني عليه لتجديد بطاقته.

احداث الواقعة

وبدأت وقائع القضية المقيدة برقم 10482 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.

اكتشاف التزوير

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "ع.ال.ع" عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك في تزوير معنويا في محررات أميرية وهي عدد 4 استمارات استخراج بطاقة تحقيق شخصية في الأعوام 2001 و 2009 و 2018 و2023، وذلك بعد أن جعل واقعة التزوير واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين المختصين بتحريرهم منتحلا شخصية شقيقه المجني عليه "ص.ال.ع"، وكذلك التزوير في محرر رسمي هو قيد ميلاد نجله، بأن سجله علي الاسم المزور في بطاقة الرقم القومي.

كما اشترك في تزوير محررات رسمية وثائق زواجه وطلاقه لكل من " س.م.ح" و " ع.ن.م" ، كما اشترك في التزوير في ارتكاب تزوير البرنت التأميني الذي استخدمه في تقديمه الي مصلحة الأحوال المدنية.

وكشفت التحقيقات ، أن المتهم حضر إلى شقيقه وطلب منه بعض الأوراق الخاصة به لتقديمها لإحدي الجهات الخيرية لصرف مبالغ شهرية له، إلا أنه فوجئ بقيام المتهم باستخدام تلك الأوراق في استخراج بطاقة رقم قومي تحمل كافة بياناته والتعامل أمام الجهات الحكومية، وأنه اكتشف الواقعة حال قيامه باستخراج بطاقة رقم قومي ، إلا أنه فوجئ بأنه تم استصدار بطاقة من فترة قريبة بها كافة بياناته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد.

المؤبد للمتهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل غيابيًا بالسجن المؤبد، لاتهامه بتزوير محررات رسمية، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة.