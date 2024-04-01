عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزوج وعاش بهوية شقيقه.. كيف اكتشف خداع أخيه وانتحاله شخصيته بالإسكندرية؟

انتحل شخصية شقيقة
انتحل شخصية شقيقة بالاسكندرية

على طريقة "سفاح الجيزة الذي عاش وارتكب جرائمه بشخصيات مختلفة.." انتحل الأخ شخصية شقيقه وتزوج مرتين بهوية مزورة.. وخدع الشقيق شقيقه وأوهمه أنه يحتاج إلي أوراقه  لتقديمها لإحدي الجهات الخيرية لصرف مبالغ شهرية له، إلا أنه فوجئ بقيام المتهم باستخدام تلك الأوراق في استخراج بطاقة رقم قومي تحمل كافة بياناته والتعامل أمام الجهات الحكومية وتزوج بها وعاش بها لمدة عامين واكتشفت الواقعة حينما ذهب الشقيق المجني عليه لتجديد بطاقته.

احداث الواقعة

وبدأت وقائع القضية المقيدة برقم 10482 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.

اكتشاف التزوير 

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "ع.ال.ع" عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك في تزوير معنويا في محررات أميرية وهي عدد 4 استمارات استخراج بطاقة تحقيق شخصية في الأعوام 2001 و 2009 و 2018 و2023، وذلك بعد أن جعل واقعة التزوير واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين المختصين بتحريرهم منتحلا شخصية شقيقه المجني عليه "ص.ال.ع"، وكذلك التزوير في محرر رسمي هو قيد ميلاد نجله، بأن سجله علي الاسم المزور في بطاقة الرقم القومي.

كما اشترك في تزوير محررات رسمية وثائق زواجه وطلاقه لكل من " س.م.ح" و " ع.ن.م" ، كما اشترك في التزوير في ارتكاب تزوير البرنت التأميني الذي استخدمه في تقديمه الي مصلحة الأحوال المدنية.

وكشفت التحقيقات ، أن المتهم حضر إلى شقيقه وطلب منه بعض الأوراق الخاصة به لتقديمها لإحدي الجهات الخيرية لصرف مبالغ شهرية له، إلا أنه فوجئ بقيام المتهم باستخدام تلك الأوراق في استخراج بطاقة رقم قومي تحمل كافة بياناته والتعامل أمام الجهات الحكومية، وأنه اكتشف الواقعة حال قيامه باستخراج بطاقة رقم قومي ، إلا أنه فوجئ بأنه تم استصدار بطاقة من فترة قريبة بها كافة بياناته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد. 

المؤبد للمتهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل غيابيًا بالسجن المؤبد، لاتهامه بتزوير محررات رسمية، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة.

سفاح الجيزة الاسكندرية انتحل الاخ شخصية شقيقة جنايات الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بأحياء الثغر

ترشيحاتنا

35 مليار شيكل.. خلافات حادة داخل إسرائيل بسبب صفقة شراء طائرات مقاتلة

رحلة تطوير المناهج "مستمرة" في فترة السيسي الثالثة|تدريس مقررات الإعدادية الجديدة من العام المقبل.. وتغييرات جذرية في الثانوية العامة "على الأبواب"

عاتبه النبي ونزلت فيه آيات قرآنية.. من الصحابي كعب بن مالك

8 لاعبين يغيبون عن مباراة الأهلي وسيمبا المقبلة بدوري أبطال إفريقيا

تمرد جديد على نتنياهو.. 21 طلب إضراب من رؤساء بلديات

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة وجمال .. ياسمين صبري تثير الجدل علي تويتر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

اقتصادي جدا.. 3 طرق لعمل بسكويت العيد بدون تكاليف

زي المطاعم.. سر عمل شاورما الدجاج السوري

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ