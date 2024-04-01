الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القيامة، بالمنيا الجديدة، بمناسبة الذكرى التاسعة لتدشين الكنيسة.

كذلك منح صاحب النيافة درجتي المرتل، والقارئ لعدد من شمامسة الكنيسة، كما تم الاحتفال تدشين مزارات رفات القديسين: بطرس، وبولس، وأندراوس، ومرقس، وفيليب نيري.

شارك في الصلاة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا.

وشارك أيضًا الأب أنطون فؤاد، والأب بولس شوقي، راعيا الكنيسة، حيث أعطى الأنبا باسيليوس كلمة شكر فيها المطران جورج شيحان، الذي ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "محبة الأب الرحيم".