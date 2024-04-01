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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية

المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة ومتابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، والأطر التشريعية اللازمة ، مشيداً بتكليفات الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدرتها الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام.

وأشاد " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم بمتابعة الرئيس السيسى لكل ما يتعلق بمعدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة ومتابعة الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح أول فرع في مصر لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي بالشراكة مع مستشفى السلام، وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر، وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية وتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة.

واعتبر المهندس أمين مسعود الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بمثل هذه المشروعات الصحية القومية والكبرى بصفة عامة وتطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر " مدينة النيل الطبية " بمثابة دليل قاطع على الاهمية الكبيرة لهذه المشروعات فى تقديم الرعاية الصحية للمصريين والعرب والاجانب والأشقاء الفلسطينيين فى أفضل صورة مؤكداً أن مؤسسة معهد ناصر أصبحت واحدة من اهم وأحدث المؤسسات الصحية الكبرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

كما اعتبر المهندس أمين مسعود الاهتمام المستمر من الرئيس السيسى بتطوير وتحديث معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه المؤسسة الوطنية فى مجال تقديم أفضل النظم الصحية العالمية للملايين من المواطنين الذين يترددون على معهد ناصر سنوياً للحصول على الخدمات الصحية داخل المعهد مؤكداً أن المنظومة الطبية داخل معهد ناصر تعتبر بمثابة كتائب الصاعقة داخل جيش مصر الأبيض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تم فيه استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة الى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري، وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث وجه الرئيس بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد، وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجال الصحة المنشآت الصحية الخدمات الصحية المشروعات القومية

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