فرنسا تناشد الصين بإرسال إشارات واضحة إلى روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، اليوم الاثنين، عن أمله في أن ترسل الصين إشارات واضحة إلى روسيا لحل النزاع في أوكرانيا، وإحلال السلام الدائم في أوروبا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قال سيجورنيه، خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الصيني وانج يي: "نتوقع أن ترسل الصين إشارات واضحة للغاية إلى روسيا، منوها بأن الأوروبيين لن يكونوا آمنين إذا "لم يكن هناك سلام وفقا للقانون الدولي".

وأكد سيجورنيه: "نحن مقتنعون بأنه لن يكون هناك سلام دائم إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الأوكرانيين".

وأضاف أن الصين يمكنها أن تلعب "دورا رئيسيا" في تطبيق القانون الدولي.

وفي فبراير 2023، نشرت السلطات الصينية، وثيقة بشأن تسوية النزاع بين موسكو وكييف، تضمنت 12 بندا، بينها الدعوة لوقف إطلاق النار واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في المجال الأمني وحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وأكدت في أكثر من مناسبة أنها ستقدم كل ما هو ضروري للمفاوضات بين موسكو وكييف لحل الأزمة الأوكرانية.