مصر أكتوبر: الرئيس السيسي أرسى دعائم الجمهورية الجديدة وثبت أركان الدولة

أكدت الدكتور جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح خلال العشر سنوات الماضية في إرساء دعائم الديمقراطية وتثبيت أركان الدولة، موضحة أن النجاحات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية اعادت الروح من جديد في مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت"مديح" في تصريحات لها اليوم: أن يد التنمية طالت كل ربوع البلاد خاصة تلك المناطق الجغرافية النائية التي لطالما عانت من الإهمال والتهميش، مشيرة إلي أن ذلك كان من الصعب تحقيقه لولا وجود إرادة سياسية وقيادة حكيمة وضعت الوطن نصب أعينها على مدار عشر سنوات مضت.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي غيرت حياة ٦٠ مليون مواطن مصري، فضلا عن دعوة سيادته لإجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع بمساحات مشتركة وبدون خطوط حمراء، حيث أصبح منصة وطنية حوارية تجمع مختلف أطياف الشعب للتوافق حول أولويات العمل الوطني، بالإضافة إلي حجم التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي حظيت به المرأة في عهد فخامته واصبح علامة في تاريخ مصر، حتى اصبحن نساء مصر يعشن عصرهن الذهبي.

وأكدت " مديح" أننا نجدد العهد على المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، داعمين للقيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة، مضيفة" الفترة الجديدة مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية وتستوجب منا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.