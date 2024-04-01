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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة المسافرين وحركة النقل.. طفرة فى مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية بالقليوبية| صور

طريق شبرا بنها الحر
طريق شبرا بنها الحر

شهدت السنوات الماضية منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، اهتمام القيادة السياسية بأعمال التطوير والمشروعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين في جميع القطاعات.
وقد شهدت محافظة القليوبية طفرة كبيرة فى تنفيذ عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بهدف خدمة حركة النقل والبضائع بالإضافة إلى تسهيل حركة السير ونقل المواطنين والقادمين من محافظات الدلتا الى القاهرة الكبرى.

محور شبرا – بنها  الحر شريان جديد للتنمية بين محافظات 

ويعد محور " شبرا – بنها "  الحر أحد أهم المشروعات القومية التى تم تنفيذها ضمن الشبكة القومية للطرق بمحافظة القليوبية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، ويعد المشروع شريان جديد للتنمية وخدمة محافظات الوجه البحرى والدلتا.


ويستهدف الطريق فك الازدحام المروري بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى القديم حيث يعد المشروع بنها اول طريق زراعى حر فى مصر بدون أي تقاطعات بالتوازي مع الطريق الزراعي القديم لخدمة ملايين المسافرين من مختلف المحافظات في الدلتا.


ويمتد طول الطريق الحر حوالى 42 كيلومترا، ويربط بين دائري القاهرة الكبرى والدائرى الإقليمى وطريق بنها - الزقازيق الذى يتقاطع معه كوبرى علوى ويضم المحور 4 حارات بعرض 41 مترا ، كما يضم المحور العديد من الاعمال الانشائية منها 39 كوبريا، و24 نفقا وتم انشاؤه بتكلفة 3.3 مليار جنيه
كما أن الطريق الحر الجديد تمثل شريانا حيويا للتنمية يربط بين الدائري الإقليمي والدولي وبين الدائري ويختصر المسافة قى 25 دقيقة فقط من بنها إلى مدخل القاهرة بدلا من الطريق الزراعي القديم الذي أصبح لا يستوعب الكثافة المرورية المتزايدة عليه.

إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بين محافظتي القليوبية والدقهلية

كما تشهد القليوبية أيضا مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى يربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية ويمتد المحور الجديد بطول 73 كم، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وذلك في المسافة من بنها حتى ميت غمر بطول 30 كم، بتكلفة 4.3 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء طريق حر بواقع 4 حارة  مرورية + طريق خدمة.
ويضم الطريق إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 7 كباري علوية هي "كوبري قنطرة بحر مويس، وكوبري جمجرة، وكوبري أسنيت، وكوبرى كفر شكر، وكوبري المنشأة الكبرى، وكوبري صهرجت، وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد"، وكذلك أعمال إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح، بالإضافة إلى رفع كفاءة 13 مأخذ رى.

تطوير الطريق الدائري والقاهرة الإسكندرية الزراعي

وبالتوازى مع ذلك تجرى حاليا أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي؛ حيث يتم حاليا تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وفي هذا الصدد، أكد وزير النقل أن جميع الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية وعلى مدار الساعة؛ لسرعة الانتهاء منها.
ويتم إنشاء كوبري الدوران للخلف لخدمة القادم من تقاطع 26 يوليو والمتجه لبنها و القادم من شبرا الخيمه والمتجه الى تقاطع 26 يوليو، بالاضافة الى كوبري مسطرد؛ حيث تم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل؛ لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد – بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

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القليوبية الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير المشروعات الخدمية بنها

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