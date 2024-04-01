الصين والهند تتحدان اقتصاديا في مواجهة أمريكا| ما القصة

في تحليل حديث، سلط مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الضوء على زيادة الترابط التجاري بين الهند والصين والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحولات الجيوسياسية الأوسع التي تؤثر على التجارة العالمية، وفق ما ذكرت صحيفة نورث لاينز الآسيوية.

وعلى غير رغبة أمريكا في ألا يكون هناك تنامي للتعاون بين الهند والصين، نما اعتماد الهند التجاري على الصين والاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2% خلال العامين الماضيين.

ويأتي هذا الاتجاه التصاعدي مع الصين والاتحاد الأوروبي على الرغم من الجهود التي تبذلها نيودلهي للحد من الاعتماد على بكين من خلال مبادرات مثل الحوافز المرتبطة بالإنتاج وقيود الاستيراد.



ومع ذلك، فقد أدت عمليات إعادة ضبط سلسلة التوريد المستمرة بسبب آثار فيروس كورونا والصراع الروسي الأوكراني إلى تعطيل تدفقات التجارة الدولية بشكل كبير. ووفقاً لتحليل الأونكتاد، يلعب التوافق السياسي الآن دوراً أكبر في تشكيل الشراكات التجارية الثنائية.



وشهدت روسيا ارتفاعًا ملحوظًا في اعتمادها التجاري على الصين بنسبة 7.1% مع تعزيز العلاقات وسط العقوبات الغربية.



من ناحية أخرى، انخفض اعتماد روسيا الاقتصادي على الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.3% بسبب التحولات في صادرات النفط نحو الصين والهند.



كما خفضت الولايات المتحدة اعتمادها على الصين بنسبة 1.2% في حين عززت الاعتماد المتبادل مع الاتحاد الأوروبي والمكسيك.



بشكل عام، واجهت قطاعات مثل الملابس والمواد الكيميائية والمنسوجات انخفاضات مضاعفة في القيمة التجارية العام الماضي وفقًا لهيئة الأمم المتحدة.

