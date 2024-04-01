عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنسبة 3.1% في عام 2023

قفزة كبيرة هي الأكبر منذ 10 سنوات.. أبو ظبي تحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا

أبوظبي
أبوظبي

نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.1 في المائة سنويًا في عام 2023 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عقد من الزمن حيث أدى التوسع الحاد في القطاع غير النفطي إلى دفع النشاط  وسط الدفع المستمر للتنويع في اقتصاد البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إنترناشيونال.

قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الـ 12 شهراً حتى نهاية ديسمبر بلغ 1.14 تريليون درهم (310.63 مليار دولار)، وهو أفضل أداء من حيث القيمة منذ 10 سنوات رغم التحديات وتقلبات الأسواق العالمية التي أثرت على جميع القطاعات.


توسع الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي خلال فترة الـ 12 شهراً، مدفوعاً "بالخطوات الكبيرة في أنشطة البناء والتمويل والتأمين والنقل والتخزين".

وفي الربع الأخير من عام 2023، نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. 
وحقق الاقتصاد غير النفطي للإمارة نمواً بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي لنفس الفترة.


تعكس النتائج نجاح سياسات أبوظبي الاستراتيجية لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال.

وقال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "لقد أثبت الأداء الرائع للاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية فعالية النهج الاستباقي الذي تتبعه أبوظبي في معالجة المتغيرات باستمرار للاقتصاد العالمي".
 

اقتصاد أبوظبي تقنية الفيديو عقد القطاع غير النفطي الناتج المحلي الاجمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

موضوعات متعلقة

تدهور اقتصادي.. تركيا تخوض انتخابات محلية شرسة

الزيادة بنسبة 42.3%.. قفزة كبيرة في إنفاق السائحين بالسعودية

تعليمات سرية.. مشكلة جديدة تواجه سكان المستوطنات في شمال الأراضي المحتلة

حزب الله: استهدفنا موقع المالكية بصواريخ بركان وحققنا إصابة مباشرة

وول ستريت جورنال: قلق أمريكي من تزويد إسرائيل بمعلومات استخباراتية

استشهاد 4 وإصابة 17 في قصف خيام لصحفيين ونازحين بمستشفى شهداء الأقصى

حزب الله: استهدفنا ثكنة لقوات الاحتلال في راميم ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابةً مباشرة

نتنياهو: إسرائيل في حاجة إلى زيادة إنتاج الأسلحة المحلية

ترشيحاتنا

35 مليار شيكل.. خلافات حادة داخل إسرائيل بسبب صفقة شراء طائرات مقاتلة

رحلة تطوير المناهج "مستمرة" في فترة السيسي الثالثة|تدريس مقررات الإعدادية الجديدة من العام المقبل.. وتغييرات جذرية في الثانوية العامة "على الأبواب"

عاتبه النبي ونزلت فيه آيات قرآنية.. من الصحابي كعب بن مالك

8 لاعبين يغيبون عن مباراة الأهلي وسيمبا المقبلة بدوري أبطال إفريقيا

تمرد جديد على نتنياهو.. 21 طلب إضراب من رؤساء بلديات

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة وجمال .. ياسمين صبري تثير الجدل علي تويتر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

اقتصادي جدا.. 3 طرق لعمل بسكويت العيد بدون تكاليف

زي المطاعم.. سر عمل شاورما الدجاج السوري

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ