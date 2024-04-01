قفزة كبيرة هي الأكبر منذ 10 سنوات.. أبو ظبي تحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا

بنسبة 3.1% في عام 2023

نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.1 في المائة سنويًا في عام 2023 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عقد من الزمن حيث أدى التوسع الحاد في القطاع غير النفطي إلى دفع النشاط وسط الدفع المستمر للتنويع في اقتصاد البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إنترناشيونال.

قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الـ 12 شهراً حتى نهاية ديسمبر بلغ 1.14 تريليون درهم (310.63 مليار دولار)، وهو أفضل أداء من حيث القيمة منذ 10 سنوات رغم التحديات وتقلبات الأسواق العالمية التي أثرت على جميع القطاعات.



توسع الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي خلال فترة الـ 12 شهراً، مدفوعاً "بالخطوات الكبيرة في أنشطة البناء والتمويل والتأمين والنقل والتخزين".

وفي الربع الأخير من عام 2023، نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وحقق الاقتصاد غير النفطي للإمارة نمواً بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي لنفس الفترة.



تعكس النتائج نجاح سياسات أبوظبي الاستراتيجية لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال.

وقال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "لقد أثبت الأداء الرائع للاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية فعالية النهج الاستباقي الذي تتبعه أبوظبي في معالجة المتغيرات باستمرار للاقتصاد العالمي".

