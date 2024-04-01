الصحف الإنجليزية تتغنى بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تألق محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في المباراة التي جمعت فريقه ببرايتون، حيث ساهم في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف، محققًا أداءً مميزًا ومساهمًا بشكل كبير في نتيجة اللقاء.

صلاح سجّل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65، بعد تمريرة رائعة من أليكسيس ماك أليستر، ليعزز رقمه القياسي كأكثر لاعبي ليفربول تسجيلاً في مرمى برايتون، برصيد 9 أهداف خلال 15 مباراة.







وقد لعب صلاح المباراة كاملة، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث أشادت الصحف الإنجليزية بأدائه بشكل لافت:

- ذكرت صحيفة "تليجراف" أن صلاح سدد 12 تسديدة في المباراة، وهو رقم قياسي جديد بالنسبة له في الدوري الإنجليزي، ولليفربول منذ موسم 2003-2004.

- وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن صلاح ساهم في 15 هدفًا أمام برايتون، سجل 9 وصنع 6، مما يجعله الضحية الأكبر للنجم المصري.

- فيما ذكرت صحيفة "الجارديان" أن صلاح قاد ليفربول لفوز صعب، محافظًا على صدارة البريميرليج.

- وأخيرًا، أشارت صحيفة "إندبندنت" إلى استمرار تألق صلاح، حيث سجّل هدفًا عالميًا وحافظ على صدارة فريقه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبهذا الأداء الرائع، يحتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، برصيد 16 هدفًا، وبفارق هدفين عن المتصدر إيرينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.