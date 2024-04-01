ضبط 730 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مكتبة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط صاحب مكتبة بدائرة قسم ثان بنها لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية حيث تم ضبط بحوزته نحو 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام قوة أمنية من مباحث قسم ثانى بنها من ضبط مكتبة بدائرة القسم يقوم صاحبها بالاتجار فى الألعاب النارية بدون ترخيص متخذاً من المكتبة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وتوجهت قوة أمنية وبالتفتيش عثر بالمكتبة على 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 4 مليون جنيه وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.