إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالعياط

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق في العياط.

وكشفت التحقيقات، أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحراف السيارة وادى ذلك الأمر إلى انقلاب السيارة.

وتلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري وإصابة 4 أشخاص بطريق العياط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير السيارة، اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحرافها وادى ذلك الأمر إلى انقلاب السيارة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.