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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مطرب المهرجانات مسلم يفجر مفاجأة عن خطيبته فى برنامج "أسرار"

صدى البلد

يحل مطرب المهرجانات مسلم ضيفًا على برنامج "أسرار" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة “النهار”، الليلة.

ويتحدث مسلم في برنامج "أسرار" عن حياته الشخصية، وأزمته الشهيرة مع طليقته وأم طفله الوحيد، وحقيقة خيانته لها بعد أشهر من الزواج، كما يفجر مفاجأة عن خطيبته الجديدة وسبب إعلانه الانفصال عنها، والمقارنة بينه وبين مطربي المهرجانات الشعبية مثل عصام صاصا.


برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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