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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة هددتها 3 مرات.. جيش الاحتلال يعترف بتكبد خسائر باهظة على إيلات

حرب غزة والعدوان
حرب غزة والعدوان مستمر

أوردت وكالة صفا الفلسطينية ما ذكرته إذاعة جيش الاحتلال من أرقام عن حجم الاختراقات لمنظومتها الدفاعية من قبل المقاومة  والجماعات المسلحة.

كشفت إذاعة جيش الاحتلال أنه منذ بداية الحرب تم اختراق أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي إيلات 3 مرات وفي كل مرة كان التهديد الجوي يأتي من منطقة مختلفة.
في شهر نوفمبر  من العام الماضي عبرت طائرة بدون طيار من سوريا  الأردن ودخلت إيلات من الشرق.
وفي منتصف فبراير 2024 انفجر صاروخ كروز أطلق من اليمن شمال إيلات ولم يتم اعتراضه.
وبعدها اخترقت طائرة بدون طيار من العراق الأجواء من شرق الأردن إلى إيلات وألحقت إصابة دقيقة بمبنى بمنطقة خليج إيلات.
وتعد هذه المرة أيضًا، كما في المرات السابقة، مطلوب من نظام الدفاع الجوي إجراء تحقيق شامل في الحادث واستخلاص الدروس اللازمة لتوفير حماية أفضل لإيلات.

جيش الاحتلال الإختراقات كروز

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