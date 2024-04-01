«ڤاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع منصة «نون للمدفوعات» لتوفير خطط سداد ميسرة للعملاء

أعلنت اليوم «ڤاليو»، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «نون للمدفوعات»، وهي منصة المدفوعات الرقمية لبوابة noon.com، على أن تقوم شركة «ڤاليو» بموجبها بتوفير خطط سداد ميسّرة للعملاء.



وسوف يثمر هذا التعاون عن تعزيز قدرة الشركات بمختلف أحجامها على تحقيق النمو وذلك من خلال دمج باقة الحلول المالية لشركة «ڤاليو» مع الخدمات التي توفرها شركة «نون للمدفوعات» التي تتطلع إلى توفير تجربة تسوق أكثر سهولة للعملاء والشركاء على حد سواء، وذلك إلى جانب طرق الدفع الرقمية المتعددة التي توفرها. بالإضافة إلى ذلك، سوف يساهم هذا التعاون في جذب شرائح جديدة من العملاء وتشجيع العملاء والشركاء الحاليين على الاستفادة من خطط الدفع المرنة التي تقدمها شركة «ڤاليو»، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة الشركات على توفير العديد من حلول الدفع الابتكارية لعملائهم.



وتعليقًا على هذه الشراكة أعرب باسل الطوخي، رئيس العمليات بشركة «ڤاليو» عن سعادته بتعزيز أطر التعاون مع شركة «نون» وذلك من خلال هذه الشراكة الجديدة مع «نون للمدفوعات»، باعتبارها شريكًا موثوقًا للمساهمة في توفير طرق سداد ميسّرة للعملاء بمختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف باسل أن العلاقة الموثوقة والممتدة بين الطرفين قد أثمرت عن عدد من الأفكار الابتكارية في إطار التزامهما بتحسين تجربة التسوق. فقد نجح هذا التعاون في تمكين عملاء «نون» من الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات من خلال منصتها الرائدة للتجارة الإلكترونية، فضلًا عن الاستفادة من خطط الدفع المرنة التي توفرها «ڤاليو» والتي صممت خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء. وأوضح باسل أن هذه الشراكة تعكس التزام شركة «ڤاليو» بتمكين المستهلكين من خلال توفير خيارات دفع مرنة تتيح لهم إتمام معاملاتهم الشرائية إلى جانب إدارة شؤونهم المالية بكفاءة. وأكد باسل أن الشركة تسعى لتوفير المزيد من الراحة والمرونة فضلًا عن تعزيز قدرة العملاء والشركاء على إدارة مواردهم المالية بكفاءة بمختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جانبه، أعرب مصطفى ماهر، مدير اقليمي بشركة «نون للمدفوعات» مصر عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة «ڤاليو» والتي سيتم بموجبها دمج خدمات الدفع الابتكارية التي تقدمها منصة نون للمدفوعات مع باقة الخدمات المالية التي تقدمها «ڤاليو». وأضاف ماهر أن هذه الاتفاقية تستهدف توفير تجربة فريدة للشركات والأفراد في مصر، فضلًا عن المساهمة في تعزيز ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

وتتميز منصة «نون للمدفوعات» بواجهة عملية وبسيطة وسهلة الاستخدام لتلبية احتياجات الشركات بمختلف شرائحها وأحجامها، وذلك بفضل مجموعة الأدوات متعددة الاستخدامات التي تشمل روابط الدفع وخطط التقسيط الشهرية السلسة والفواتير الإلكترونية وخدمات الاشتراكات من خلال واجهة تحكم شاملة، وهو ما يجعلها المنصة المثالية لإتمام عمليات الشراء ببساطة بما يلقى قبول العملاء. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتيح منصة «نون للمدفوعات» لقاعدة شركائها من التجار إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من العملاء، وذلك عبر توفير مجموعة واسعة من خيارات الدفع. ومن الجدير بالذكر أن منصة «نون للمدفوعات» عقدت شراكة مع شركات كبرى مثل مجموعة أمريكانا وشركة إعمار العقارية.