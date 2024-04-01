انفوجراف .. إجراءات تنصيب "السيسي" رئيسا للجمهورية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واوضح الانفوجراف ان الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي تنتهي في 2 أبريل 2024، وتنطلق الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 أبريل 2024

واشار الانفوجراف ان القانون او الدستور لم يحدد موعدًا محددًا للرئيس الجديد لأداء اليمين الدستورية.

وقد أجاز لرئيس الجمهورية الجديد أن يحلف اليمين عقب إعلان نتيجة الانتخابات أو قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية.

واوضح ان المادة 144 نصت علي أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

كما تنص المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.

وينص الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه.

وفقًا لنص المادة 140 من الدستور، فإن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر لها أن تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الولاية الثانية له.