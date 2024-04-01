بولندا تحقق في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"

فتحت بولندا تحقيقا برلمانيا اليوم الاثنين، في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس" من قبل حكومتها السابقة، مع احتمال توجيه اتهامات جنائية لمسؤولين حكوميين سابقين في المستقبل.

وقال آدم بودنر، وزير العدل البولندي الجديد، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الحكومة ستقوم خلال الأشهر المقبلة بإخطار الأشخاص الذين تم اختراق أجهزتهم باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس".

ووفقا للقانون البولندي، سيتمكن الضحايا من طلب تعويض مالي، ويكونوا طرفا في إجراءات جنائية محتملة في المستقبل.

وأضاف بودنر: "هناك فرصة معقولة أنه في غضون بضعة أشهر سيكون لدينا معرفة واسعة إلى حد ما حول كيفية استخدام هذه المعدات ولأي غرض".

وعن إمكانية اتخاذ خطوات قانونية مستقبلية، أوضح: "لا نعرف من سيتهم إذا ذهب التحقيق في اتجاه بعض الوزراء أو الضباط في الأجهزة الأمنية".