مصمم أزياء عالمي: الحضارة المصرية مُلهمة.. وبها مساحة كبيرة من الفن والإبداع|فيديو

قال راي فيكتور مصمم الأزياء العالمي ، إن الحضارة المصرية مُلهمة بشكل كبير وبها مساحة كبيرة من الفن والإبداع والألوان، وتتميز بالإبتكار على نطاق واسع.

وأضاف راي فيكتور خلال لقائه عبر فضائية “صدى البلد”، قائلاً: الزي الفرعوني هو تصميم كبير ويتم استخدامه في المسلسلات التاريخية بشكل معتاد، ومؤخرا يتم استخدام الإكسسوارات بشكل خاص لإظهار الزي الفرعوني، والتي تكون مُلفتة أكثر من الزي نفسه.

وتابع مصمم الأزياء راي فيكتور خلال حديثه: فيه بعض الملابس المصرية بيتم عرضها في حفلات تصميم الأزياء في معظم دول العالم الكبرى، ولكن ليس كل الدول، لاختلاف ثقافة الدولة المعروض فيها، ولوجود ملابس تقليدية أخرى مختلفة.