ليبرمان: إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ نشأتها

علق وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان اليوم الاثنين، في بداية اجتماع حزبه حول القضايا المطروحة وحذر من أن وضع إسرائيل إذا استمر على هذا النحو سيتدهور.

وفي كلماته، قال ليبرمان: "لقد استقلت من منصبي كوزير للدفاع عام 2018، احتجاجا على غياب السلطة والخروج على القانون تجاه حماس. ولم أنضم إلى الحكومة عام 2019 احتجاجًا على عدم وجود حكومة".

وأضاف ليبرمان: الأزمة التي نعيشها اليوم، هي أخطر أزمة منذ قيام إسرائيل، وفي كل أزمة أيضا هناك فرصة، يجب ألا نعود إلى الوراء".

وتابع: "يجب أن نفكر في اليوم التالي ليس فقط في سياق قطاع غزة ولكن أيضًا في سياق دولة إسرائيل".

كما دعا ليبرمان، إلى العمل في هذه الأيام من أجل "إقامة ائتلاف صهيوني واسع" من شأنه أن يمثل أغلبية إسرائيل.

وقال: اليوم، الشيء الحاسم هو إنشاء ائتلاف صهيوني شامل، أناشد جميع قادة الأحزاب الصهيونية في المعارضة والليكود، دعونا نبدأ الحوار، أنا أتحدث عن الخدمة الإلزامية للجميع بما فيهم العرب وتغيير نظام الحكم".

واختتم: لن نقبل وضعا تحكم فيه الأقلية وليس الأغلبية".