متساويا مع إبراهيموفيتش.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تألقه في المنافسات الأوروبية بعد أن قاد فريقه للفوز في مباراة صعبة ضد فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا لصلاح الذي نجح في تسجيل هدف وصناعة هدف آخر لفريقه.

وأفادت شبكة الإحصائيات "أوبتا" بأن صلاح حقق إنجازًا جديدًا بعد نهاية مباراة برايتون، حيث قام بتسديد 12 تسديدة على مرمى فريق برايتون، وهو رقم كبير من التسديدات في مباراة واحدة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الرقم يعتبر الأكبر على الإطلاق من التسديدات التي قام بها لاعب من ليفربول في ههمباراة واحدة بالدوري الإنجليزي منذ بداية توثيق هذه الإحصائيات في موسم 2003-2004.

صلاح يحقق رقما مساويا لـ إبراهيموفيتش بالدوري الإنجليزي

وختمت الشبكة بالقول: "يعتبر هذا الرقم أكبر معدل لتسديدات أي لاعب داخل البريميرليج في مباراة واحدة، منذ قيام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بتسديد 12 تسديدة أيضًا في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد بيرنلي".