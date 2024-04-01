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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف صهيوني.. سقوط طائرة مسيرة عراقية قرب السفينة ساعر التابعة للأسطول الإسرائيلي

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن الطائرة المسيرة التي أطلقت من العراق على الاحتلال سقطت قرب السفينة ساعر التابعة للأسطول الحربي الإسرائيلي.

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن طائرة بدون طيار انطلقت من العراق إلى إسرائيل تمكنت من اختراق الدفاع الجوي وضرب قاعدة بحرية في إيلات.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: عقب تحذير بشأن تسلل طائرة معادية إلى مدينة إيلات، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها عبر من الشرق وسقط الهدف في منطقة خليج إيلات، ولم تقع إصابات كما لحقت أضرار طفيفة بالهيكل".

ووفقا للإعلام العبرية فأن هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي تتمكن فيها طائرة من اختراق الدفاع الجوي في منطقة إيلات.

وفي الأيام الأولى من الحرب ، ضربت طائرة بدون طيار انطلقت من اليمن مبني في إيلات، وقبل حوالي أسبوعين، ضربت طائرة بدون طيار أيضا انطلقت من اليمن منطقة مفتوحة في شمال إيلات، وهذا الصباح، ضربت طائرة بدون طيار القاعدة البحرية.

 

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