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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا لتسليم نتنياهو إلى السجن

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، إن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية عوفر غروسكوبف، رفض رفضا قاطعا التماسا طلب فيه من المحكمة العليا إصدار أمر بنقل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى السجن.

وقال الملتمسون أن نتنياهو في صراع مصالح متأصل وغير قابل للإصلاح، مما أدى إلى استمراره في المحاولة لتغيير نظام الحكم حتى في خضم الحرب، وأثاروا مخاوف من تأثر بعض قرارات إدارة نتنياهو للبلاد بمحاكمته.

وأضافوا أن الإخفاقات في إدارة الحرب تنبع من هذا الصراع، مشددين على ضرورة تحديث تسوية تضارب المصالح، التي تمنع نتنياهو من التعامل مع القضايا التي لها تأثير محتمل على محاكمته.

ووفقا للقناة الإسرائيلية فأن من بين الملتمسين رئيس الأركان الإسرائيلي السابق دان حالوتس ووزير دفاع إسرائيل الأسبق موشيه يعالون.

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