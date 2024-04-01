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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على الخدمة الطبية.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مركز الأورام الجديد

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، الإثنين، مركز الأورام الجديد، بمدينة كفرالشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، المقام على مساحة 8876 متراً مربعاً بطاقة ( 160 ) سريراً، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ، والذى تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزيدوه بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

اطمأن  محافظ كفر الشيخ، من المرضي على الخدمات الطبية المقدمة وسبل الرعاية اللازمة لمرضي الأورام، مكلفاً بتقديم التسهيلات الإجرائية للدورة المستندية لشئون المرضي، وتوفير ماكينة تصوير مستندات داخل المركز لصالح تسهيل الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة من متلقي الخدمة الطبية بمركز الأورام.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مركز الأورام الجديد دخل الخدمة بالتشغيل التجريبى، الخميس الماضي بإجراء أول عملية جراحية قام بها الفريق الطبى بالمركز، ودخول أول حالة لعناية الجراحة التى تم تجهيزها بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم الطبية المدربة، فضلاً عن تشغيل جميع أقسام المركز واستقبال المرضى بالعيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفة واستقبال أول ( 5 ) حالات لأخذ جرعات العلاج الكيماوى بالمركز وباشراف الاستشاريين والمتخصصين بطب الأورام وصيادلة «الكلينكال» وفريق التمريض  الذى تم تدريبه على أعلى معايير الجودة الطبية.


جاء ذلك بحضور، أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام، ومحمود توفيق، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الأورام، وعدد من القيادات التنفيذية.

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