مؤشر أسعار المنتج في قطر يتراجع 8.6% في فبراير بضغط من قطاع التعدين

تراجع مؤشر أسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 8.6% على أساس سنوي بتأثير من تراجع أسعار مجموعة التعدين و استغلال المحاجر بنسبة 9.2 % و الناتج عن انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بذات النسبة تقريباً .

و بحسب بيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري لشهر فبراير الماضي فقد لوحظ انخفاض الرقم القياسي في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.12 % على أساس سنوي كمحصلة لتراجع أسعار خمس مجموعات رئيسية و ارتفاع اثنتان و ثبات مجموعة المشروبات .

هذا و سجل قطاع امدادات الكهرباء و الغاز و تكييف الهواء خلال الشهر المذكور نموا بنسبة 9.9 % ، و كذلك امدادات المياه بنسبة 3.72% قياساً بالشهر المناظر من 2022.