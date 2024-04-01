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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لربة منزل ونجلها لاتهامهما بإنهاء حياة سيدة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بالإعدام شنقا لربة منزل ونجلها "حداد"، لاتهامهم بقتل سيدة بعد استدراجها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم جراء ما اقترفوه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7905 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 662 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نورة م ع"، 39 سنة، ربة منزل، و"كامل ع ك"، 19 سنة، حداد، ومتهمة ثالثة "حدث"، لأنهم في 2 / 10 / 2022، المتهمان وأخرى ذات الـ 14 سنة ميلادية، قتلوا عمداً المجني عليها "نورا عبد النور حلمي مرزوق"، مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، إذ قبعا المتهمان الأولى والثاني بمسكنهما منتظرين حضورها صحبة المتهمة الأخرى، وما أن أتتهم حتى دلفت إحدي الغرف بالسمن فدخل خلفها المتهم الثاني فجسم فوقها وقيد حراكها، وما أن صرخ لطلب مساعدة المتهمتين الأولى والأخرى حتي هرعا إليه واستكملت الأخيرة تقيد حراكها من قدمها، وكممت الأولى فاهها بقطعة من القماش ممزوجة بالمياه قاصدين جميعاً من فعلتهم إزهاق روحها حتى فارقت الحياة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها المرفق بالأوراق.

القليوبية الإعدام شنقا الصفة التشريحية جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

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