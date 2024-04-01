وزير إسرائيلي: اقترحنا موعدا لإجراء الانتخابات في يناير 2025

قال الوزير السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلية وعضو الكنيست، جدعون ساعر، اليوم الإثنين، أنه اقترح يناير 2025 موعدا متفقا عليه لإجراء الانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف: لقد حذرت منذ فترة طويلة من أن امتداد احتلال قطاع غزة واستكمال القضاء على كتائب حماس على مدى هذه الفترة الطويلة يضر بالمصلحة الوطنية في جوانب عديدة".

وأوضح: أمام أعيننا حدث انقلاب استراتيجي: إسرائيل تتحدث منذ أشهر عن اجتياح رفح - لكنها لا تدخل هناك.

وتابع: من ناحية أخرى، وفي المفاوضات بشأن مخطط جديد للأسرى، والتي لا تتم للأسف من موقع قوة، تطالب حماس بالفعل بالعودة إلى شمال قطاع غزة. ولا يخطئن أحد: فهي لا تطالب فقط بعودة الأسرى الفلسطينيين، بل استعادة قوتها الحكومية والعسكرية في شمال قطاع غزة".

وادعى أن توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، يعزز قوة حماس، بطريقة تتعارض مع أهداف الحرب. وهذا يساهم أيضا في تصلب من الحركة.

وأوضح: طالما لا يوجد تغيير جوهري في هذا الأمر كجزء من تغيير الاتجاه في إدارة الحرب بشكل عام، فإن إسرائيل لن تؤدي إلى انهيار حماس. فقط تغيير الاتجاه هو الذي سيساعدنا على هزيمة حماس إلى حد أنه سيكون من الممكن التوصل إلى الخطوط العريضة للإفراج عن الأسرى".