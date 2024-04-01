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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مفاجئ من أنشيلوتي على تصريحات جوارديولا بشأن ضغط المباريات

صدى البلد

أشاد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بقدرات رودريجو، واعتبر أنه قادر على تقديم أداء جيد في أي مركز يلعب فيه، وذلك بعد تسجيله هدفين في فوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وأعرب أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته بعودة ميليتاو، مشيرًا إلى أهميته في الفريق والحاجة إليه في الجزء الأخير من الموسم، مشيرًا إلى أداء رودريجو الذي وصفه بأنه كان جيدًا للغاية وأنه يعتبر لاعبًا متعدد المراكز ويمكن الاعتماد عليه.

وبخصوص شكوى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من ازدحام جدول المباريات، أكد أنشيلوتي على أن الجدول المزدحم جزء من كرة القدم الحديثة، مشيرًا إلى أن فترة بدون مباريات ستكون جيدة لفريقه وستمنحهم وقتًا أطول للاستعداد للمباراة.

وفيما يتعلق بإصابة فالفيردي، أكد أنها بسيطة ولن تسبب أي مشكلة، مشيرًا إلى أهمية استغلال صدارة الفريق وضرورة الفوز في جميع المباريات للمنافسة على لقب الدوري الإسباني.

أنشيلوتي بيب جوارديولا الدوري الإسباني مدرب مانشستر سيتي مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي

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