الطيران الهولندية KLM تجدد رحلاتها بين أمستردام وتل أبيب

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن شركة الطيران الهولندية KLM جددت رحلاتها بين أمستردام وتل أبيب ابتداءً من اليوم برحلة يومية على متن طائرة البوينغ 737-900B.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد هبطت أول رحلة للشركة الهولندية، اليوم، لأول مرة في إسرائيل بعد توقف رحلاتها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وقبل عدة أيام، استأنفت شركة الطيران البلجيكية "خطوط بروكسل الجوية" تسيير رحلاتها إلى إسرائيل بعد تعليقها العام الماضي بسبب اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس.

واستؤنفت عمليات "خطوط بروكسل الجوية" في إسرائيل بتسيير رحلة مباشرة بين مطار بروكسل ومطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب، بما في ذلك تجديد جزئي لجدولة ثلاث رحلات أسبوعية على المسار حتى نهاية أبريل، وفقا لشركة الطيران.