‎صور مخلة.. حكم رادع ضد فرد أمن هدد سيدة في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة فرد أمن، بالسجن 6 سنوات لاتهامه بتهديد موظفة عن طريق نشر صور خاصة لها حال عدم سدادها مبالغ مالية.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2824 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم «عباس.ع» 42 سنة، فرد أمن، هدد المجنى عليها «شيماء. س» 35 سنة، موظفة، كتابة بإفشاء أمور مخلة بالشرف وهى صور خاصة بها،وكان التهديد مصحوبًا بطلب سداد مبالغ مالية نظير عدم إذاعة الصور للعامة.





وقالت المجنى عليها خلال التحقيقات إن المتهم تواصل معها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس اب» مرسلًا لها صور مخلة مسجلة سلفا بمعرفته إبان محادثتهما المرئية السابقة طالبا منها مبالغ مالية نظير عدم نشرها قاصدا ابتزازها.