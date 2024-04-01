جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان بكلية الصيدلة

نظمت جامعة كفر الشيخ، ممثلةً بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان والتعاطي تحت عنوان "طرق مكافحة وعلاج الإدمان" وذلك بقاعة المحاضرات بكلية الصيدلة بالجامعة.

تأتي هذه الندوة في إطار جهود الجامعة المستمرة للتوعية بمخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة التعاطي والإدمان بكفر الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية تضافر الجهود من أجل التصدي لظاهرة الإدمان، مشددًا على دور الجامعة في توعية طلابها بمخاطر هذه الظاهرة المدمرة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الندوات هو تعريف الشباب بمخاطر الإدمان وكيفية الوقاية منه، وحثهم على نقل هذه المعلومات إلى المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خطورة ظاهرة المخدرات على المجتمع، وضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحتها.

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