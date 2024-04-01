لنقل نصيحة مهمة.. رئيس ريال مدريد يتصل بوالدة مبابي

تناولت تقارير صحفية اليوم موقف رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، من تعبير كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن غضبه بعد استبداله خلال مباراة مارسيليا في الدوري الفرنسي.

بعد استبداله في المباراة، ظهر مبابي بمظهر حزين وهو يغادر الملعب، ونشر صورة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو يحمل شارة القيادة.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قام بيريز بالاتصال بفايزة العماري، والدة ووكيلة مبابي، بعد انتشار الصور، حيث طلب منها أن تحث مبابي على الهدوء وضبط النفس خلال فترته مع باريس، حيث يتم تحليل تصرفاته بعناية وقد تؤدي إلى عواقب سلبية.

وأشارت التقارير الفرنسية إلى توتر العلاقة بين مبابي ومدربه لويس إنريكي بعد إعلان اللاعب رغبته في مغادرة الفريق مع نهاية الموسم، رافضًا تجديد عقده.