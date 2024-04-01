كولر لـ مصطفى شوبير: إوعى يغرك جسمك

علق الاعلامي سيف زاهر علي مستوى حراس المرمي بالأهلي وتحديدا مصطفي شوبير عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال سيف زاهر : حراسة مرمى الأهلي الأفضل في مصر، وكولر قال لـ مصطفى شوبير "إوعى يغرك جسمك.



ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.