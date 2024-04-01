نافع كالمطر .. تشبيه بليغ لمدح المؤمنين في السنة النبوية

قالت نورا عبد الفضيل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأمة المحمدية تحمل لواء الحق والدين، وشبه المؤمن فيها كالمطر في جمع الخير والنفع، فالمؤمن كله خير كالمطر.

واستشهدت نورا عبد الفضيل، في فيديو لصدى البلد، بما ورد عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره).

وأضافت، أن المطر فيه الخير من أول وضع البذرة في الأرض حتى مرحلة الثمار، ففيه الخير والنفع دائما، وكذلك ينبغي أن يكون المؤمن على هذا الحال، فيكون نافع لغيره غير مؤذي لهم.

وأكدت أن المؤمن فيه الخير والنفع إلى يوم القيامة وقيام الساعة، فهو دائم النفع في كل أوقات حياته.