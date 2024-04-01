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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شوقي علام: على المسلم مراجعة معاملته اليومية ليُحاسب نفسه

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الدين معاملة وهذه الكلمة تعبر عن مكنون الدين الإسلامي، مضيفا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس معاملة حسنة.

 

وأضاف شوقي علام، في حوار مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج اسأل المفتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الدين معاملة وعلى المسلم مراجعة معاملته اليومية للحاسب نفسه.

 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعات التطرف تدعي أن الإفساد والاقتتال هو تغيير للمنكر، مؤكدًا أن الجماعات ترويج لفكرها عن طريق الدين.

 

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "الضفة الأخرى"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات المتطرفة ترى القوانين الوضعية مقطوعة من الشريعة.

ونوه بأن القوانين الوضعية هي وسيلة لينزل النص الشرعي إلي الواقع، مشيرًا إلى أن الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص وفي كثير من الأحيان النية.

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن أغلب فتاوى المتطرفين تحرم التعامل بين المسلم والمسيحي، مضيفًا أن وثيقة المدينة تؤكد أن مجتمع الرسول كان متعدد المعتقدات.

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