بعد لغز عينة المنشطات.. ما مصير رمضان صبحي ؟

أثار لاعب كرة القدم المصرية رمضان صبحي، حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واحتل التريند عبر منصة أكس، بعد انتشار أنباء عن تعاطيه مواد منشطة في الفترة الأخيرة، فما تفاصيل الأمر؟

اللاعب حدوته وقصته هتنتشر

كان الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، قد فجر مفاجأة، في وقت سابق، بتصريحاته عندما قال إن هناك بعض اللاعبين يتناولون المنشطات في الدوري المحلي.

وبعد مرور وقت بسيط على تلك التصريحات، خرج بتصريحات أخرى في أحد البرامج التليفزيونية، موضحًا: «هناك لاعب دولي كبير ومهم، لم ينضم إلى منتخب مصر في الفترة الماضية، يواجه مشكلة كبيرة وأزمة منشطات.. هذا اللاعب عانى من نفس الأزمة خلال وقت سابق، لكنه تخطى المشكلة وقتها ولم يتعرض للإيقاف، وأتمنى من الله أن تنتهي أزمته الحالية على خير...

هذا اللاعب " حدوته" ومهم جدًا وقصته ستُنشر على نطاق واسع في الفترة المقبلة».

فتح أحمد شوبير بتصريحاته أبواب الشك لدى جماهير الكرة المصرية حول لاعب بيراميدز المصري رمضان صبحي...



أبو التفانين حدوته

أثارت كلمة " حدوته " التي قالها الإعلامي أحمد شوبير الجدل والشك حول لاعب بيراميدز رمضان صبحي، حيث أنه يُعرف بـ "أبو التفانين حدوته"، ومن هنا خرجت الأزمة للنور، وخرج جمال علام رئيس اتحاد الكرة، مؤكدًا أن منظمة المنشطات المصرية أرسلت خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، عن تحرك قانوني من رمضان صبحي ضد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بسبب تصريحاته ضده، رغم عدم تأكيد الأمر.

مفاجأة جديدة في قضية رمضان صبحي

يترقب الجميع مصير اللاعب رمضان صبحي، بعد أن كشف الدكتور أسامة غنيم، خبير مكافحة المنشطات الدولي، مفاجأة جديدة في القضية، موضحًا أن العينة التي تم أخذها من اللاعب لا تفسد إلا في المعمل الذي يقوم بتحليلها، مشيرًا في تصريحات تليفزيونية: " تم الحصول على العينة، والمسئول بالكامل هو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والجواب يشير إلى أن العينة فاسدة وهذا لا يحدث أبدًا، ولو تمت عملية الفساد ستتم داخل المعمل والمعمل لن يدين نفسه بفساد العينة".