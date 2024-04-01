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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اليوم الأكثر حرارة| تحذير من الأرصاد: الجو هيقلب بشكل كامل في هذا الموعد .. تفاصيل

ارتفاع درجة الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة

شهدت البلاد تقلبات جوية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ فوجئ الجميع بارتفاع في درجات الحرارة، حتى استبدل الكثيرين ملابسهم من الشتوية إلى الصيفية، متسائلين عن حالة الطقس، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة... ماذا سيحدث في الطقس؟

 

طقس الأسبوع الرابع في رمضان 


كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصردها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، موضحه أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
شهد اليوم الإثنين نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال الأسبوع الجاري، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


اليوم الأكثر حرارة 


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان الجاري، واليوم هو الأكثر حرارة، حيث جاءت درجات الحرارة: 
القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29:31

درجة الحرارة الصغرى: 16:19

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى:22:26

درجة الحرارة الصغرى: 14:16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:31:35

درجة الحرارة الصغرى: 19:20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32:34

درجة الحرارة الصغرى: 17:18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35:37

درجة الحرارة الصغرى:20:21

تقلبات جوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية شهر رمضان نشاط رياح درجة الحرارة

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