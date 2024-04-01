حبيب غلوم: عندي فوبيا من الارتفاعات والسباحة في البحر وتعرضت للحسد

أكد الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، أنه لديه مبدأ ويسير به في الحياة، وأكبر مخاوفه في الحياة هي الارتفاعات، منوهًا بأن هناك فوبيا من الارتفاعات والسباحة في البحر.

وأوضح "غلوم"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يسبح بشكل طبيعي في حمام السباحة، ويخاف من صفات الغدر، وهناك الكثير من الأشخاص الذي غدروا به ويحسدونه.

وشدد على أنه في زيارة أخيره له في مراكش بالمغرب، تعرض للحسد وكان سبب في أن يمتلئ سريره بالنمل، ولكن هذا الموقف مر به بشكل كبير جدًا، منوهًا بأنه يمر بالعديد من مثل هذه المواقف التي كانت سببًا في تعرضه لمواقف سلبية ومن بين هذه المواقف الحسد أو الغدر.

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