محافظ الوادي الجديد يتابع استكمال توزيع 250 طن سكر مدعم

تابع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم، الإثنين، أعمال استكمال تعبئة وتوزيع 250 طن من السكر المدعم بوحدة تعبئة وتغليف المواد الغذائية، ضمن مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية، وسيتوفر بسعر 27 جنيها للكيلو تُصرف من التاجر التمويني.

وجّه المحافظ بتوفير سيارات النقل والحاويات اللازمة لضمان سرعة التوزيع على المراكز، مشيرًا إلى أنه يجري توريد 17 طنًا اليوم لمراكز بلاط والداخلة والفرافرة؛ لاستكمال التوزيع بالقرى والمناطق النائية والمدن بالتوازي، مشددا على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة وحدة التعبئة لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلع والمواد الغذائية المُعبأة.

وعلى صعيد آخر، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، سيد عبد العزيز، إن لجنة موفدة من وزارتي التربية والتعليم والاتصالات تزور المحافظة لمتابعة منظومة العمل.

وقال إن اللجنة تفقدت الحجرات الدراسية والمعامل؛ حيث اطمأنت على انتظام العملية التعليمية والتدريبية بالمدرسة، وتم عقد لقاء موسع تم فيه مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة من شأنها النهوض والارتقاء بالعمل وتقديم أفضل خدمة تعليمية أمام الطلاب لإكسابهم المهارات اللازمة والخبرات؛ بهدف إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة للعمل بسوق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية.