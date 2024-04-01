برلمانية: وضع توصيات ومخرجات الحوار الوطني حيز التنفيذ أكبر رد على المشككين

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي بلغت ١٣٥ توصية، مؤكدة أنه يعكس جدية الحوار الوطني والالتزام بتنفيذ مخرجاته.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطني، يؤكد حالة التوافق والحراك الكبير التي أحدثها الحوار الوطني منذ انطلاقه، وأنه يلقى اهتماما بالغا من قبل الدولة المصرية، وأن هناك متابعة لكافة اجتماعاته وما نتج عنها من توصيات ومخرجات حول أولويات المرحلة الراهنة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشاركة كافة الأطياف والقوى السياسية في الحوار الوطني، واهتمام الحكومة بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، بمثابة أكبر رد على المشككين في مسار الحوار الوطني وأهميته.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن فكرة الحوار الوطني ومشاركة كل القوى والتيارات السياسية والوطنية في عملية صنع القرار تحسب للقيادة السياسية الحكيمة التي جمعت المصريين جميعا على مائدة حوار واحدة لمصلحة الوطن".