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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قلع الحجر الحلقة 22.. مقـ.ـتل ابنة محمد رياض بسبب الثأر

محمد رياض
محمد رياض

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 22 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تهاجم مجموعة من عائلة الشواكيش منزل العمدة فرماوى “محمد رياض” للأخذ بالثأر منه بعد قتله واحدا من عائلتهم. 

ويسفر هجوم الشواكيش على منزل فرماوى عن مقتل إحدى بناته وهو الأمر الذى أحزن فرماوى وزوجته تحية “منى عبد الغنى”. 

ويقرر أولاد حرازى “عبد العزيز مخيون” أن ينضموا إلى خالهم فرماوى من أجل الاخذ بالثأر بعد قتل ابنته على يد الشواكيش وتحاول روحية “سوسن بدر” ان تمنع أولادها من الانضمام إلى خالهم حتى لا يصابوا بأى مكروه بسبب الثأر. 

وفى مشهد حزين توجه تحية اللوم والعتاب إلى زوجها فرماوى مؤكدة أنه السبب فى عداوة عائلته مع عائلة الشواكيش بعد أن قتل ابنهم فى ليلة زفافه على ابنة حرازى وهو ما دفع الشواكيش للاخذ بالثأر. 

ويتم إلقاء القبض على مجموعة من رجال عائلة الشواكيش على خلفية هجومهم منزل فرماوى ويتعرف عليهم العمدة ويتهمهم بارتكاب جريمة قتل ابنته وبعدها يدبر فرمازى حيلة لتخلص منهم فى الحبس حيث يضع لهم السم فى الطعام ليأخذ بالثأر.  

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

عبد العزيز مخيون محمد رياض مسلسل قلع الحجر منى عبد الغني الفنان محمد رياض

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