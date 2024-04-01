شيخ العرافين يحرج ميار الببلاوي: "ابنك حاول ينتحر عشان خطيبته سابته"

واجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، بمحاولة انتحار ابنها بعدما تركته خطيبته، لترد عليه قائلة: "على فكرة أنا أسفة جدا دي حاجات شخصية، بس أنت عرفت منين!".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أنا ابني منتحرش لما خطيبته سابته ولا حاجة، الكلام ده لما كان عاوز يخطبها، وهي كانت اسمها ميار".

ليرد عليها شيخ العرافين، قائلا: "سابته بسببك أنتِ قوية ومفترية"، لترد عليه الفنانة: "والنبي ما حد قوي ومفتري إلا أنت، مسمعش صوتك أنا بكلم بسمة، أنا بحب ابني، وهي قالت له من أول يوم شوف لك حل في أمك، كانت محترمة وعسل وبنت ناس وكل حاجة بس محبتنيش".

وواصلت: "هي طفت فرحتي بابني، راحت جابت الفستان لوحدها وعملت الميك آب لوحدها وطول الوقت بتوقع بيني وبين ابني، وهي كانت بتقول دي شايفة نفسها علينا، وهو مكنش بيصدقني وفي الآخر اقتنع إنها متنفعهوش".