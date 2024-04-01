حبيب غلوم: كريم عبد العزيز من أهم الفنانين الآن و«أتمنى أمثل معاه»

أكد الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، أنه في بداية التسعينيات وبحكم علاقته بالفنانين ووقت دراسته في القاهرة؛ كان أغلب الشباب والنجوم في مصر يدرسون أيضا في معهد التمثيل وزملاء له، موضحًا أنه في فترة تحضير الماجستير في المعهد كان يتقابل مع أحمد السقا وأحمد حلمي ورامز جلال وياسر جلال.

وأشار "غلوم"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الظروف كانت سببًا في أن يلتقى ببعضهم من بينهم ياسر جلال ومحمد رياض والكاتب أيمن سلامة، وهم زملائه وأصدقائه وهو في تواصل مستمر معهم، كما أنه يتواصل دائمًا مع الفنان كريم عبدالعزيز.

وتابع: "كريم عبد العزيز يعتبر الفنان الأهم، ويحب أن يشارك معه؛ بحكم التواصل الدائم على السوشيال ميديا معه"، موضحًا أنه فنان على المستوى الإنساني رائع جدا.

ونوه بأنه يتابع آراء الأخرين في الفنان كريم عبد العزيز كإنسان، ومحبته ودعمه لزملائه، متابعًا: "كريم عبدالعزيز من أهم الممثلين اللي موجودين دلوقتي.. أتمنى أمثل معاه".

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