أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين أن الجيش الأوكراني خسر عدد من المواقع خلال الأسابيع الماضية، بسبب نقص المساعدات الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي إن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت مواقعها في الأسابيع الأخيرة، بسبب نقص المساعدة الأمريكية، مؤكدة أن "أوكرانيا لا تستطيع تحمل أي تأخير، ونرى ما حدث في الأسابيع والأشهر الماضية في أوكرانيا، إنهم يخسرون أرضهم في ساحة المعركة"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتعطلت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بسبب عدم موافقة الكونجرس الأمريكي على تقديم 60 مليار دولار دعم لكييف لمواجهة الجيش الروسي، الذي حقق عدد من الانتصارات خلال الشهور الماضية.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.