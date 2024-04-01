الإسكندرية.. حملة لإزالة أعمال البناء المخالف وفرض سيادة القانون

شن حي ثان العامرية بالاسكندرية، حملة مكثفة لإزالة أعمال البناء المخالف، تنفيذا لتكليفات محافظ الاسكندرية محمد الشريف بالتصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد ومعاقبة المخالفين وفرض سيادة القانون .

وقامت وحدة الازالة الفورية والإدارات المعنية بالحي، بإزالة سملات خرسانية بمنطقة الناصرية القديمة على مساحة 600 م، وهدم سملات خرسانية على مساحة ٣٠٠ م بالناصرية ايضا .

ورصد الحي أعمال تشطيبات بدون ترخيص لعدد ٥ فيلات بنجع " يادم " بنطاق الحي ، تم ايقافها والتحفظ علي مواد ومعدات وادوات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

