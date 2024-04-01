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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نور الدين يكرم المستشار القانوني لمحافظة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، المستشار مبروك محمد حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني للمحافظة، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة وسرعة إنجاز ملفات المحافظة دعماً للتنمية وفقاً للقانون والصالح العام.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للمستشار حجاج على ما يبذله من جهد مخلص في سبيل خدمة المحافظة وأبنائها، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه المستشار القانوني في ضمان سير العمل وفقاً للقانون وتحقيق العدالة.

حضر التكريم الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

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