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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيركب الدش.. مصرع شخص سقط من سطح عقار في الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

لقى شخصا مصرعه في الجيزة أثر سقوطه من أعلى عقار في الهرم أثناء تركيب طب دش حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع شخص أثر سقوطه من سطح العقار أثناء تركيب طبق دش وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه وبه سحجات وكدمات متفرقة بكامل أنحاء الجسد.

وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة الهرم مشرحة زينهم مصرع شخص تركيب

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