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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الدكتور سلامة داود يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

شارك الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية في جلسته الشهرية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، الذي استضافته جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وحضور ومشاركة جميع رؤساء الجامعات المصرية الحكومية.

وعلى هامش الاجتماع قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، عزاء أسرة جامعة الأزهر للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه المغفور له -بإذن الله تعالى- الدكتور عاشور أحمد عاشور، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وأكد رئيس الجامعة على استعداد جامعة الأزهر للتعاون والتكامل مع الجامعات المصرية؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030م.

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الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر المجلس الاعلى للجامعات

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