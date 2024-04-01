خريطة فلسطين تزين إفطار طب الإسكندرية لعام 2024

زينت خريطة فلسطين حفل الإفطار الجماعي لكلية الطب جامعة الإسكندرية، حيث أبدع الطلاب في رسم طاولات حفل الإفطار على شكل علم فلسطين تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين في غزة والضفة ضد كيان الاحتلال.

وقال زياد صبحي رئيس اتحاد طلاب الكلية، إنه بعد أيام وأسابيع من التحضير و العمل، نظم اتحاد طلاب كلية الطب البشري بجامعة الإسكندرية، الإفطار المجمع السنوي لطلاب الكلية في الفرق المختلفة، حيث لاقي الإفطار رد فعل إيجابي من الحضور سواء على مستوى التنظيم أو جودة الإفطار أو فقرات اليوم.

وأشار إلى أن أبرز ما لاقى إعجاب الحضور هو رسمة الإفطار، حيث رسم الطلاب "خريطة فلسطين " بالطاولات، إظهاراً منا لدعم أهالينا في فلسطين الحبيبة.

وأوضحت فيروز مصطفى نائب رئيس الاتحاد إلى حرصهم من اللحظة الأولى على إيصال دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم كل صور الاجرام والتهجير التي تحدث تجاهمم ، وتم ذلك باستخدام برامج التصميم الهندسية الإلكترونية ثم إعادة ضبطها على الأرض بالتعاون مع زملائهم في كلية الهندسة وبمشاركة حوالي ١٠٠ منظم من طلاب كلية طب فيما شارك وحضر الإفطار آلاف من طلاب الكلية، فضلا عن أعضاء هيئة التدريس.