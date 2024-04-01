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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني: مصر شهدت في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية حقيقية

النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور

قال النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب ان إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، وهو ما ميز تلك الحقبة التي تبدأ تحديا جديدا مع حلف الرئيس اليمين الدستورية غدا بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وأضاف ان مسيرة الإنجازات والبناء والتنمية مستمرة في كافة المجالات والتي اتسعت لتشمل جوانب عديده من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030  التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.وأضاف "مشهور" أن الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية حكم البلاد أولى الشباب والمرأة وذوي الهمم أهمية بالغة وأهتم بتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم ، وهو ما بدا جليا في نسبة تمثيلهما في مجلسي النواب والشيوخ وكذلك توليهم المناصب القيادية بالدولة، مشيرا إلى أهتمام الرئيس بتطوير قطاع التعليم ونجد ان منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات  الماضية لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تطورات كمية ونوعية غير مسبوقة وتم انشاء العديد من الجامعات الحكوميه و الخاصه  والاهليه والتكنولوجيا مما أدى إلى أحداث نهضه تعليميه شامله،كما أهتم  بتطوير قطاع  الصحة ،حيث تم تنفيذ المئات من المشاريع الصحيه وإعادة رفع كفاءة المستشفيات وتطويرها وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحةوتطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمشروع القومي لتبطين الترع والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ومشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي والمشروع القومي لتنمية سيناء وتنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة محور الضبعة و المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان وإنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة ومدينة العلمين الجديدة،
كما أهتم بتطوير قطاع الكهرباء وشبكات الكهرباء وكافة قطاعات الدوله ويأتي ملف البنية التحتية في مقدمة الملفات التي شهدت نهضة حقيقية في عصر الرئيس السيسي, كما استطاع الاقتصاد المصري تحقيق طفرة هائلة  ومرونة أمام كل التحديات بسبب تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى خلق فرص استثمارية واعده وضخمة مثل صفقة مشروع رأس الحكمة  وأوضح "مشهور" ان مشروع الموازنه الماليه الجديده للدوله يتضمن العديد من المؤشرات الايجابيه وفي مقدمتها زياده مخصصات الاجور ومخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه  مما يعزز توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية لكل المصريين 
وأختتم "مشهور" بأنه يحسب للرئيس السيسى انه كان ولايزال هناك تركيز غير مسبوق على ملف بناء الإنسان المصري والإرتقاء بمستويات المعيشة الخاصه للمصريين سواء عبر تكافل وكرامة او مبادرة حياة كريمة وزيادة مخصصات المرتبات والمعاشات

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